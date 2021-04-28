Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как и кого коснется налоговая амнистия и какие средства придется декларировать.

«Власть никак не успокоится, так и хотят снять с нас последние штаны. И так, все слышали о налоговой амнистии. В случае принятия закона о "налоговой амнистии", украинцев обяжут отнести в банки все накопленные средства и уплатить с них налог в размере 5%. Это касается и тех денег, которые были накоплены с официальных доходов. Об этом пишет информационный портал «Судебно-юридическая газета», - говорит Котенкова.

Она рассказала, что, по словам идеологов законопроекта, за 30 лет в Украине сложилась ситуация, при которой люди без контроля накопили деньги. Данное нововведение даст шанc людям показать свое состояние и закончить практику уклонения от налогообложения. Котенкова отметила, что при этом украинцы обязаны будут платить и налог за легально заработанные средства.

«Человек честно заработал деньги, платил налог, а теперь что, снова должен еще раз налог заплатить? При этом указано, что декларирование коснется каждого украинца. Так, например, покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен будут требовать верификации, то есть будет проводиться проверка, действительно ли эти средства задекларированы», - рассказала Котенкова.

Она отметила, что декларировать обяжут не только наличные средства, но и активы, но с них придется заплатить уже 9%. Например, если у человека имеется в собственности дом, но он не сможет доказать что купил его за легальные средства, то придется уплатить 9% от стоимости.

«А теперь самое интересное: самих чиновников, а также народных избранников данное новшество не затронет, им нести деньги в банк уплачивать налог не нужно», - заявила Котенкова.

Напомним, Котенкова рассказала, ждет ли украинцев жесткий карантин на Пасху.

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