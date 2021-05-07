Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о новой налоговой реформе, из-за которой украинцы могут лишиться социальной защиты в непростой для страны период.

«В Верховной Раде задумали еще одну крупную реформу в налоговой сфере. Если коротко, то многим украинцам обещают оставлять больше денег, которые шли на уплату налога, но вместо этого — сократят субсидии и социальную помощь», - заявила Котенкова.

Она рассказала, что глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова предложила изменить систему налогообложения таким образом, чтобы облагать налогом на доходы физических лиц не персонально каждого работающего украинца, а сразу целую семью.

«Третьякова отметила, что такая система действует во многих странах, и весьма успешно, а что в законопроекте, который сейчас разрабатывается, уплата налога на доход физлиц сохранится, но государство по итогам года будет возвращать часть налогов тем домохозяйствам, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума», - говорит Котенкова.

Журналистка объяснила, что в результате реформы, по словам Галины Третьяковой, за счет возврата части налога украинцы будут получать на руки больше денег, поэтому можно будет сократить выплаты субсидий и разного рода социальной помощии не «гонять» эти деньги по кругу. При этом социальные службы смогут сосредоточатся на помощи тем, кто в этом реально нуждается — многодетным семьям и людям с инвалидностью.

«И получается такая вот картина, не успел в Украине закончиться тяжелейший отопительный сезон, из которого страна вышла с рекордными долгами за жилищно-коммунальные услуги, как уже весной население ожидает сокращение социальной защиты во время пандемии. Правительство решило не останавливаться лишь на росте тарифов и вводит новые правила получения субсидий, которые сократят количество получателей помощи, а Верховная Рада отказалась вводить годовой мораторий на повышение тарифов. При этом хотят еще больше сократить выплаты субсидий и разного рода социальной помощи якобы возвращая взамен часть налога», - заявила Котенкова.

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