Поставщики для населения выставили новые базовые цены на 2021 год. По условию, эти цены не могут меняться в сторону увеличения (понижаться могут), поэтому поставщики рассчитали все риски и установили цены дороже.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о ценовых тенденциях на рынке газа и о ценовой политике Нафтогаза.

«Месячный тариф будет меняться каждый месяц в зависимости от конъектуры на европейских биржах, к которым по-прежнему остается привязанным наш газовый ценник. То есть можно выбирать, что вам ближе: ценовые качели или стабильно высокий тариф», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, одними из первых о своих тарифах сообщили региональные Газсбыты, а именно Львовгазсбыт, Киевгазсбыт, Харьковгазсбыт, Сумыгазсбыт и Черниговгазсбыт. Как отмечает ведущая, с 1 мая 2021 года до конца апреля 2022 их клиенты в рамках годового контракта будут платить по 7,99 гривен за куб.

«Такой же тариф Газсбыты выставили и по месячному контракту на май. То есть с учетом распределения клиенты будут платить от 9 до 10 гривен за кубометр. Нафтогаз решил подождать и выставил ценники немного позже. Изучив цены конкурентов, монополист на газовом рынке «расщедрился» и опустил цены на пару копеек. Годовой тариф у Нафтогаза по итогу на 3 копейки ниже, чем у Газсбытов – 7,96 гривен без стоимости распределения», - подчеркнула журналистка.

Как отметила Завальнюк, в Нафтогазе анонсировали несколько пакетных предложений для бытовых потребителей – они должны появиться уже в ближайшее время.

Напомним, Politeka публиковала заявление Котенковой, что хотят еще больше сократить выплаты субсидий и разного рода социальной помощи.

Ранее для Politeka Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.