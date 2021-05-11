За чертой бедности живут около половины украинцев. Так в программе «Суть событий» для канала Знай.ua журналистка Катерина Котенкова и рассказала, почему в Украине на смену эпохе бедности пришла эпоха выживания.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха выживания. В Украине бедных почти половина. У нас практически нет среднего класса. При этом субсидии отбирают, а тарифы повышают. Так и живем», - говорит Котенкова.

Она отметила, что, согласно цифрам Госстата, около 10% украинцев имеют доходы ниже прожиточного минимума, а демографы утверждают, что за чертой бедности живут около половины украинцев. Более того, потеря работы, потеря средств к существованию, ощущение собственной беспомощности стабильно входят в топ-10 главных стрессов в жизни украинцев.

«В нашей стране парадокс за парадоксом. Вот смотрите, мы все настолько привыкли к нашей нищете, что попросту ее не замечаем. Некоторые экономисты говорят, что для нашего человека очень важно жить не хуже других. Поэтому если в целом он видит, что особо не выбивается из уровня жизни окружающих, его это устраивает», - заявила Котенкова.

Журналистка сослалась на слова эксперта Алексея Куща о том, что социально-демографическая структура населения у нас довольно специфическая: в Украине практически нет среднего класса. И если отсечь "верхнюю" часть населения - богатые люди и обсуживающий их персонал - всего до 10%, то оставшиеся 90% делятся пополам. Из них "нижняя половина" едва сводит концы с концами, фактически находясь в трудовом рабстве: потеря работы для них означает погружение в полную нищету. "Верхние" 45% - это те, кто покупают товары длительного пользования, путешествуют и даже делают минимальные накопления, но кризис буквально выжигает их сбережения и запасы.

«Власть с олигархами буквально выжимает из населения последние деньги за коммуналку. Долги за коммуналку огромные. Экономика и доходы украинцев падают, но, несмотря на это, власть делает все новые и новые антисоциальные шаги, направленные на то, чтобы выдавить из рядовых граждан за коммуналку как можно больше», - рассказала Котенкова.

Ранее Котенкова заявила, что в стране в условиях карантина безработица и сокращение зарплат.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.