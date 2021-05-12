Не ради потребителей, а в угоду монополистам. Так Катерина Котенкова в программе «Суть событий» прокомментировала принятие нового закона, которым вводятся публичные договора на коммунальные услуги и рынок обслуживания многоквартирных домов

«Все совладельцы многоквартирных дома будут обязаны подписать договор с поставщиками коммунальных услуг, по которому те обязуются обслуживать коммуникации внутри дома. За это и будет взиматься абонплата. Не хотите платить абонплату – создавайте ОСББ и нанимайте управляющую компанию, которая будет следить за состоянием всех сетей в доме и поддерживать их в рабочем состоянии», - разъясняет журналистка суть закона.

По ее словам, после утверждения Кабмином типовых публичных договоров присоединения о предоставлении коммунальных услуг и через 30 дней после их опубликования на сайте мэрии или исполнителя услуг, такие договора будут считаются заключёнными автоматически со всеми потребителями.

«Плата по договору на предоставление каждой коммунальной услуги (кроме газа и электроэнергии) состоит из платы за абонентское обслуживание, платы за, собственно, саму услугу, а также платы за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем», - отметила Котенкова.

Она также сообщила, что обслуживание и замена узлов коммерческого учёта так же осуществляется за счёт средств потребителей. То есть с момента автоматического присоединения потребители будут оплачивать, например, не централизованное отопление, как сейчас, одним платежом, а плату за каждый вид предоставляемых услуг в этой категории, например, за поставку тепловой энергии или обслуживание и замену узлов учёта тепловой энергии.

«К оплате газа и электроэнергии добавляются платы за техническое обслуживание внутридомовых систем газо- и электропоставки. Итого услуг ЖКХ станет больше и услуги ЖКХ станут дороже. Только вот качество услуг ЖКХ при этом лучше не станет. Порядка в ЖКХ больше тоже не станет. Ведь это всё — не ради потребителей, а в угоду монополистам», - резюмировала Котенкова.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.

Напомним, Котенкова заявила, что эпоха бедности закончилась, началась эпоха выживания.