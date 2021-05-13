Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай. ua рассказала, полагаются ли надбавки к пенсиям в этом году, а также объяснила, почему в Минсоцполитики обсуждают вопрос о выплатах минимальных пенсий всем пожилым людям.

«Украинцам еще дважды повысят пенсии до конца года. Произойдет это в июле и в декабре. Кому и на сколько увеличат выплаты, рассказали в Пенсионном фонде. С 1 июля планируют повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных украинцев с 1 769 гривен до 1 854 гривен. Вместе с ним размер минимальной пенсии вырастет до 1 854 гривен», - сообщила Котенкова.

Она отметила, что в июле украинцам увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, доплаты участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также вырастут пенсии за особые заслуги. По ее словам, оплата за каждый год стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин повысится на 85 копеек. Она добавила, что пенсионеры, которые старше 75-80 лет, и имеющие трудовой стаж от 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин, получат более значительную прибавку. Их минимальная пенсия составит не меньше 2 500 гривен, а ежемесячная надбавка – 400 гривен.

«С 1 декабря планируется также повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан страны еще на 80 гривен - до 1 934 гривен. Все перечисленные пенсии и надбавки в июле будут еще раз перечисляться уже в декабре. Это значит, что минимальная пенсия с декабря не может быть меньше 1 934 гривен, а доплата за каждый год стажа свыше 35 лет увеличится еще на 80 копеек», - рассказала Котенкова.

Кроме этого журналистка заявила, что пенсия в Украине с каждым годом все больше будет отставать от зарплаты.

«То есть в будущем все украинские пенсионеры смогут получать лишь минимальную пенсию. Численность работающих людей сокращается, а численность пенсионеров, наоборот, возрастает. При этом многие из тех, кто даже официально работают, платят в Пенсионный фонд минимальный взнос – 1300 гривен, тогда как размер минимальной пенсии сейчас равен 1769 гривен. То есть, не всякий работающий украинец может содержать даже одного пенсионера с минимальной пенсией», - говорит Котенкова.

При этом, отмечает она, лет через 15-20 в Украине станет меньше людей трудоспособного возраста, чем пенсионеров. И тогда встанет вопрос даже о выплатах минимальных пенсий всем пожилым людям.

Ранее Котенкова заявила, что услуг ЖКХ станет больше и они станут дороже .