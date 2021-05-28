Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что будет с пенсиями в июне, и каких изменений по тарифам ждать украинцам в первый летний месяц.

«В июне повышение пенсий не планируется. Следующее повышение только в июле месяце. Добавят не много, по 100 гривен тем, кто не попал под индексацию в 2019-2020 годах», - заявила Котенкова.

Кроме этого она напомнила, что начал действовать годовой тариф на газ: цены от почти восьми гривен до 13,5, плюс доставка. К тому же, отмечает журналистка, с 1 июня "Нафтогаз" может отменить ПСО для теплокоммунэнерго и тепловики будут закупать газ по более высокой цене, поэтому уже осенью может подорожать отопление и горячая вода.

«Что касается цены на электричество, то до 30 июня ее повышать не будут. Пока цена будет 1,68 за киловат в час. С июля цена может вырасти до 2,5 – 3 гривен за киловатт/час. Цены на электричество для населения могут вырасти так же резко, как это было с тарифами на газ, поскольку долгое время в нашей стране рост электротарифов искусственно сдерживается», - рассказала Котенкова.

По ее словам, из-за недополучения прибыли у энергетических компаний не будет финансовой возможности закупать топливо, проводить вовремя ремонтные работы и осуществлять модернизацию электростанций.

«Одна из основных задач, которые решит повышение тарифов для населения – это увеличение объема инвестиций в национальную энергетическую инфраструктуру. Каким будет рыночный тариф для населения – покажет только рынок. Но в то же время цены будут серьезно отличаться в зависимости от региона страны», - говорит Котенкова.

Ранее Котенкова заявила, что если в Европе газ будет дешеветь, то могут упасть тарифы и у нас .