Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, при каких условиях украинцам могут на законных основаниях урезать пенсии

«Существуют случаи, когда пенсионные выплаты некоторым украинцам могут правомерно урезать даже наполовину. Это предусмотрено в статье 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также в Разделе IX Закона "Об исполнительном производстве"», - рассказала Котенкова.

Первый случай, отмечает журналистка, когда пенсионер – должник. Если, к примеру, пенсионер вовремя не оплатил кредит, алименты, штраф за нарушение правил дорожного движения, не возместил причиненный ущерб и т.д., то Пенсионный фонд на основании решения исполнителя будет списывать задолженность по пенсии до полного погашения, объяснила Котенкова.

«Однако такое взыскание будет применятся только в том случае, если у должника нет никаких средств на счетах в банках, либо отсутствует имущество, достаточное для покрытия долгов в полном объеме», - отметила журналистка.

Также, по словам Котенковой, могут быть урезаны из-за ежемесячных отчислений выплаты пенсионеру, который после выхода на заслуженный отдых трудоустроился или решил заняться предпринимательской деятельностью, но не уведомил об этом Пенсионный фонд. Речь идет о тех случаях, когда имела место переплата пенсий, добавила она.

«Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление о своем трудоустройстве. Если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения. В частности, когда пенсионер устраивается на работу, ему не предусмотрен перерасчет пенсии в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для вычисления минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж», - рассказала Котенкова.

Соответственно, отметила журналистка, если пенсионер не уведомил о своем трудоустройстве и пенсия ему была выплачена с учетом проведенной по указанной причине индексации, с такой пенсии будет произведено отчисление на сумму индексации.

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