Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, що буде з пенсіями в червні, і яких змін по тарифах чекати українцям в перший літній місяць.

«У червні підвищення пенсій не планується. Наступне підвищення тільки в липні місяці. Додадуть небагато, по 100 гривень тим, хто не потрапив під індексацію в 2019-2020 роках», - заявила Котенкова.

Крім цього вона нагадала, що почав діяти річний тариф на газ: ціни від майже 8 гривень до 13,5, плюс доставка. До того ж, зазначає журналістка, з 1 червня "Нафтогаз" може скасувати ПСО для теплокомуненерго і тепловики будуть закуповувати газ за вищою ціною, тому вже восени може подорожчати опалення і гаряча вода.

«Що стосується ціни на електрику, то до 30 червня її підвищувати не будуть. Поки ціна буде 1,68 за кіловат-годину. З липня ціна може вирости до 2,5-3 гривень за кіловат-годину. Ціни на електрику для населення можуть вирости так само різко, як це було з тарифами на газ, оскільки довгий час в нашій країні зростання електротарифів штучно стримується», - розповіла Котенкова.

За її словами, через недоотримання прибутку у енергетичних компаній не буде фінансової можливості закуповувати паливо, проводити вчасно ремонтні роботи та здійснювати модернізацію електростанцій.

«Одне з основних завдань, які вирішить підвищення тарифів для населення - це збільшення обсягу інвестицій в національну енергетичну інфраструктуру. Яким буде ринковий тариф для населення - покаже тільки ринок. Але в той же час ціни будуть серйозно відрізнятися в залежності від регіону країни», - каже Котенкова.

Раніше Котенкова заявила, що якщо в Європі газ буде дешевшати, то можуть впасти тарифи і у нас.