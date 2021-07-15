Украина скоро обеднеет, если будет тратить все деньги на оружие, а потому лучше ей вести политику мира. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, комментируя ситуацию с покупкой британских кораблей.

Эксперт подчеркивает, что Украина и так в разрухе и бедности, а потому сейчас не время подписывать дорогие контракты. «У нас невозможно прожить на минимальную пенсию и мы самые большие по экспорту трудовых мигрантов», - отмечает он.

И в то же время, говорит Атаманюк, власти решили скупить дорогие британские корабли. «Подписали контракт на 2,5 млрд фунтов», - напоминает он и добавляет, что сама Британия не предоставляет Украине прям какой-то большой помощи. В таком случае экономист советует обратить внимание лучше на то, что происходит внутри страны: эмиграция и ухудшение уровня жизни - этим нужно заниматься.

Также Атаманюк не советует искать возможность купить оружие где-нибудь еще, лучше выбрать политику мира для окончания войны на Донбассе, тогда и оружие не понадобится. Попутно эксперт отмечает, что ему импонирует тактика президента Зеленского, он хочет договариваться. «Кто берет риторику об оружии, тот против мира», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что кредиты Украины смогут отдать только внуки.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк высказался о прожиточном минимуме в Украине.