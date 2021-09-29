В Фонд госимущества поступили жалобы из-за проблем с оценкой недвижимости

Об этом в соцсети Фейсбук пишет народный депутат Александр Качура. Приводим его пост без изменений.

На прошлой неделе Нотариальная палата Украины обратилась к руководителю Фонда госимущества в связи с недостатками и проблемами работы автоматического модуля оценки недвижимости.

В обращении указано все то, о чем я неоднократно заявлял лично, а именно: завышение (в 300-500%) стоимости недвижимости и земельных участков в небольших населенных пунктах, или же наоборот, значительное занижение стоимости дорогой недвижимости.

Система обязывает одних людей оплатить неподъемные налоги, а другим дает возможность уклониться от их уплаты.

Нотариальная палата констатирует полный провал системы оценки, утвержденной Фондом госимущества, а многие нотариусы начали присылать жалобы и ко мне с коллегами.

Как следствие, оценщики могут намеренно генерировать ложные справки, внося в модуль некорректные данные. (Указывают «помещение» вместо «квартиры», «недострой» вместо «в эксплуатации» и справка с заниженной стоимостью готова!).

Таким образом, после 3 месяцев работы модуля, который «запустил» Фонд госимущества, очевидно, что положение на рынке стало еще хуже, чем было раньше и за этим невозможно спокойно наблюдать.

Все это вызывает вполне логичный вопрос-возможно такая некорректная работа была заложена сознательно для дальнейших манипуляций «правильных» оценщиков и перераспределения теневого рынка? Ответ должны дать правоохранительные органы.

Александр Качура, народный депутат