Экономист Юрий Атаманюк рассказал, как он относится к закону об олигархах. Также он заявил, что действующей власти удалось победить только благодаря удачной пиарной кампании.

Об этом он рассказал в своем блоге .

По словам эксперта, в Украине всем и всеми управляют пиарщики. «Потому что организовать фильм, благодаря которому абсолютно законно взять на выборах абсолютную власть в стране…», - объясняет он.

В целом же, говорит Атаманюк, политика власти базируется на образах и лозунгах, то есть это прекрасный пиар ход, который сработал. «У нас все самые большие преступления делают под лозунгом патриотизма, а вышиванка – это апогей этой ситуации», - констатирует экономист.

Попутно он выражает свое мнение по поводу закона об олигархах: это также лозунг, ведь в Украине и так уже есть Уголовный кодекс. Чтобы не быть голословным, эксперт объясняет, как это работает: «Если министр не берет трубку от олигарха, то в эту же минуту олигарх становится крупным бизнесом». Итак, констатирует Атаманюк, этот и другие подобные законопроекты - лишь способ манипуляции.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, во сколько Украине обходятся наблюдательные советы .