Журналистка Катерина Котенкова рассказала об изношенной коммунальной инфраструктуре и постоянном повышении тарифов при ухудшении предоставляемых услуг.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

По ее словам, в августе услуги ЖКХ для украинцев стоили на 2,2 млрд грн дороже, чем ещё год назад. При этом, отмечает журналистка, власти обещали украинцам, что тарифы снизятся, но случается все наоборот: тарифы повышаются, а качество услуг становится все хуже.

«Украинцы массово жалуются на качество услуг ЖКХ. Госпродпотребслужба за год получила около 20 тыс. жалоб. Почти половина из них касается качества услуг ЖКХ. Конечно, люди не довольны. И это понятно. Я помню, что только тарифы повышаются из года в год, а качество услуг при этом лучше не становится», - говорит Котенкова.

Она отметила, что в многоквартирных домах не проводятся никакие ремонтные работы, и если есть на это потребность – люди делают все сами. При этом, добавила журналистка, могут без предупреждения отключить свет или воду. По ее словам, нашаизношенная коммунальная инфраструктура не подвергалась плановому ремонту с времен Советского Союза, из-за чего случаются аварии.

«А ведь в структуру тарифов заложены траты на капитальный ремонт, модернизацию и восстановление системы. Куда идут эти деньги? Когда проведут обещанный нам аудит ЖКХ? Нам обещали, что тарифы снизятся и сейчас обещают. Заключили меморандум. Но это смешно. Какой меморандум? Что может гарантировать документ, не имеющий никакой юридической силы?», - заявляет Котенкова.

Кроме того, добавила журналистка, органы местной власти в некоторых населенных пунктах Украины уже предупреждают, что тарифы будут увеличены. Она привела яркий пример – проект изменений, опубликованный на официальной странице Киевской городской государственной администрации, в котором указывается об обновленных тарифах на теплоснабжение и горячую воду: 1 гигакалория тепла будет стоить от 2,151 тысячи до 2,433 тысячи гривен.

«Таким образом, если сравнивать с прошлым отопительным сезоном, удорожание составит около 40 процентов.И многие украинцы просто не платят коммуналку», - рассказала Котенкова.

Как сообщала Politeka, Олег Волошин заявил, что украинцы рискуют остаться без тепла и света в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев отметил, что цены на газ будут выравниваться независимо от изменения температурного режима.