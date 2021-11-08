Политолог Тарас Загородний рассказало полноте президентской власти в нашей стране, а также заявил, что нашему президенту хватает полномочий для развития страны любыми способами.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Я сторонник президентской республики, потому что это соответствует нашим реалиям, например, такими президентскими республиками являются США, то есть там президент, которого избирают люди, сразу возглавляет Кабинет министров, и там нет премьер-министра, и такая же система власти существует во Франции», - отметил Загородний.

По словам эксперта, для того, чтобы у нас расширить ветвь президентской власти, нужно расширять полномочия парламента, чтобы президент не начинал чувствовать себя Богом.

«Либо делать вторую палату парламента, хотя, я считаю, что в украинских условиях это будет бардак. Сейчас мы живем в суперпрезидентской республике, потому что после выборов 2019 года у президента есть вся полнота власти и даже не просто полнота, а монополия власти», - подчеркнул Загородний.

Как отметил политолог, сейчас президенту хватает полномочий, чтобы бороться с коррупцией и развивать страну как угодно. По словам эксперта, у предыдущего президента не было таких полномочий, как у нынешнего.

Как сообщала Politeka, Тарас Загородний рассказал о реакции Германии на использование «Байрактара».

Также Politeka публиковала слова Тараса Загороднего: На госзакупках приблизительно 10 млрд долларов в год выкачивается из страны.