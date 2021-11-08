Журналистка Катерина Котенкова рассказала, как власть собирается завлекать украинцев в новую пенсионную реформу и поощрять тех, кто будут участвовать в новой системе накопительных пенсий.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«В правительстве намерены поощрять украинцев, которые будут участвовать в новой системе накопительных пенсий. И вот, что хотят сделать: работодатель платит обязательные взносы на индивидуальные счета своих работников в размере 1% от их заработной платы. Сотрудник также на этот же счет уплачивает добровольно 1% из собственной заработной платы. Если он это делает, то государство перечисляет на тот же счет дополнительный стимулирующий взнос — также в размере 1%», - рассказала Котенкова.

Журналистка отметила, что украинцы могут отказаться от участия в такой системе, но в таком случае будет накапливаться только 1%, перечисляемый работодателем. По ее словам, министерство указывает, что налоговое давление на работодателей не вырастет благодаря снижению ЕСВ на размер накопительного взноса, причем в проекте закона упоминается цифра в 2% отчислений от работодателя и от работника, но Минсоцполитики теперь говорит про 1%.

По словам Котенковой, 6 октября министр финансов Сергей Марченко рассказал, что введение в Украине накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, которые поступают в бюджет. Однако, отметила журналистка, министр обрисовал немного другой дизайн системы: 1% берется от ЕСВ, еще 1% профинансирует государство в виде прямой программы, а дальше работник добавляет сам столько, сколько считает нужным.

«При этом солидарная пенсия останется в таком виде, в котором есть.Как все будет – время покажет. Но ждать хороших пенсий от новой пенсионной реформы я бы не стала», - заявила Котенкова.

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