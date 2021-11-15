Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала размер прожиточного минимума в Украине, заложенный в проекте бюджета на следующий год, а также назвала объективно необходимую минимальную для проживания сумму.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«В проект госбюджета сейчас заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума всего на 203 грн», - сообщила Котенкова.

Она рассказала, что в этом году в декабре повысится прожиточный минимум – до 2481 грн – поэтому с января следующего года повышения не будет. Журналистка отметила, что с 1 июля 2022 года он поднимется до 2600 грн – повышение составит 119 грн и с 1 декабря – 2684 грн, то есть повысится еще на 84 грн.

«К слову, минимальную зарплату собираются поднять всего лишь на 200 грн. Что мы имеем? Прожиточный минимум составит 2684 гривны. И это не прожиточный минимум, а прожиточное выживание. Если правительство хочет объективно рассчитать прожиточный минимум и поднять его до объективных цифр с учетом растущих цен, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, роста стоимости проезда в общественном транспорте, то объективно прожиточный минимум должен быть 6 тысяч гривен в месяц», - считает Котенкова.

По ее словам, от этого в первую очередь стало бы лучше пенсионерам, у которых размер минимальных пенсий привязывается как раз к прожиточному минимуму. При этом, отметила журналистка, такого повышения сейчас точно не будет из-за отсутствия возможностей государственного бюджета.

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