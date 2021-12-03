Политолог Руслан Бортник прокомментировал выступление президента Зеленского в украинском парламенте 1 декабря и отметил, что он обходил все проблемные для правительства вопросы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего Бортник отмечает, что Зеленский во время своего выступления совсем не показался подавленным. К тому же, говорит эксперт, он справился со своей главной задачей. «А главная задача президента сегодня – это дать заряд позитива, энергии и сигнал силы», - подчеркивает он.

По мнению эксперта, выступление Зеленского в ВР можно назвать анализом или, как минимум, попыткой анализа внешнего и внутреннего положения государства и его команды. «Именно поэтому президент очень много говорил о своих успехах и планах, хотя половину срока Зеленский уже отработал», - объясняет он. Тем не менее, добавляет Бортник, Зеленский обходил все проблемные вопросы, которые могли бы спровоцировать кризис доверия общества к действующей власти, например, говорил о борьбе с олигархами вместо коррупции.

Политолог сравнивает выступление президента в ВР и на последней пресс-конференции. По его словам, выступление в парламенте 1 декабря получилось лучше и содержательнее, поскольку президент назвал много экономических цифр. «Не только громкое, но и резонансное выступление президента, потому что действительно было очень много интересного сказанного», - подчеркивает Бортник.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, почему люди в высших должностях должны быть компетентными.

Также Politeka писала о том, что Бортник прокомментировал политический курс западных партнеров в отношении Украине.