Политолог Руслан Бортник рассказал о тенденциях в отношениях Украины с Россией и Беларусью, а также заявил, что единственное пространство для маневра у Беларуси – это Украина.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Думаю, что украинская власть на протяжении этой зимы всё-таки попытается выйти на диалог с Путиным и провести какой-то раунд переговоров, поскольку и в Киеве и в Москве понимают, что любая эскалация военного конфликта между Украиной и Россией губительна», - отметил Руслан Бортник.

По словам эксперта, эскалация конфликта на Донбассе будет означать для Украины политический кризис, а для России – срыв сертификации «Северного потока-2» и осложнение коммуникации с Западными партнерами. Далее политолог прокомментировал отношения Украины с Беларусью.

«Между словами политиков и их действиями очень часто большая дистанция. Понятно, что Лукашенко пытается достичь двух целей: понравиться российскому руководству, показать партнерские отношения, потому что благодаря российскому вмешательству в значительной мере Лукашенко удалось удержать контроль над страной, но с другой стороны Лукашенко давит на Украину», - подчеркнул Руслан Бортник.

По мнению политолога, Лукашенко своими заявлениями против Украины пытается вынудить украинское правительство на диалог с Минском. Как отметил эксперт, Лукашенко понимает, что ему путь на Запад закрыт и единственное пространство для политического маневра, которое у него остается, – это Украина.

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