Борітесь – поборете!

Вам Бог помогає!

За Вас правда, за Вас Слава!

І воля святая.

Т.Г.Шевченко

Море огня и крови заполнило нашу страну – и нет у людей надежды на окончание этой российской агрессии. Воля украинского народа стремится к единственной цели: освободить украинскую землю от российских оккупантов. В этой войне с рашизмом народ наш выстоит и одержит победу.



Когда то, Марк Туллий Цицерон сказал: «добропорядочность

заключается в защите людей». К сожалению «Слуги Народа» В. Зеленского и офис гаранта толкуют защиту украинского народа по своему усмотрению. За эти годы не произошло ни одной качественной реформы, «голосами беды» привалена экополитика, социальная политика, медицина, образование, наука, культура. Нет порядка в судебной системе. Постоянно нарушается Конституция страны, уничтожаются районы – их просто сокращают. «Слуги Народа», парламентское большинство, как дети играют с огнём, обжигая себя и украинский народ, несут печаль, страх, горе, пустоту, равнодушие к стране и людям. Как тошно жить с этими «праздными счастливцами», когда под угрозой функциональные основы государства.

Украине требуется сильный политический лидер и его команда. Пока такого лидера в стране нет. А вот в нашей армии такой лидер есть – это В.Залужный и многие другие офицеры и солдаты. Это признают даже рашисты.

Политика вне союза с нравственностью – драгоценность фальшивая. Такая политика, пренебрежение моралью жестоко отомстила Януковичу и его команде «партии Регионов». Таков, думаю, будет и вердикт для тех, кто нарушает Конституцию, нравственные ценности. Депутаты «Слуг Народа» плохо знают свою страну, историю. Никто не знает чем закончится правление «Зелёной команды», смехом, трагикомедией или катастрофой. А мы всё сидим и молчим, а нам говорят: «даже надежда сейчас - не на часі», терпите, проживём без всего. Но что сказать тем, лежащим в могилах, что сказать воинам-героям, которые защищают нашу страну? Опять наши люди на дорогах странствий, а это грозит обрыванием родовых связей. Но свет в конце туннеля будет.

В стране рождается новый свет – надежда для народа. Рождаются творцы завтрашнего дня на полях сражения с российской агрессией. Воины-герои, готовы влиять на порядок в стране, государственное устройство, а мечты людей воплощают в жизнь.

Что? Власть? Парламент? Свобода? Конституция? Справедливость?

Коррупция, ермаки, гетьманцевы, безугловщина и другие арохамы какая это тоска, горе, жалость. Куда вы ведёте людей? Во мглу? Мрак, нищета. Ну разве не смешно? Смешно, не правда ли? Но люди справедливости хотят. Вы, Владимир Александрович, обещали!

І ваші слуги насміялись з вас.

Л.Костенко.



Журналист Павел Ильюша