Публицист Анатолий Якименко сообщил, что проблемы на Ближнем Востоке возникли именно тогда, когда в мире начали вводить понятие природного права.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Израиль стал заложником конфликта между международным правом и естественным правом. В принципе, Израиль чтит естественное право народа Палестины, эти территории, палестинцы живут там очень давно. И все это произошло в период природного заселения людьми территорий», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, до исторического момента люди естественно через какие-то процессы колонизации заселяли незаселенные территории, они смешивались между собой, менялись народы, менялись формы организации этих пространств. Как отметил Анатолий Якименко, так было до середины прошлого века, пока не появилось понятие международного права.

«Тогда решили зафиксировать эту колонизацию, естественное заселение территорий», – заявил Анатолий Якименко.

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