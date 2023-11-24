Еврокомиссия рекомендовала ЕС начать переговоры о вступлении Украины. Официальный Брюссель подчеркивает, что Киев уже запустил 90% реформ, которых от него требовал Евросоюз. Нужно внедрить в жизнь еще несколько. Один из интересных пунктов – разработать и реализовать закон о лоббизме.

Известно, что до 20 марта следующего года украинское правительство должно внести в парламент законопроект о лоббистской деятельности в Украине. А в самой Раде уже формируют рабочую группу, которая наработает соответствующий вариант с целью, в частности, разграничить понятия «адвокация» и «лоббирование».

Не секрет, что развитые демократического плана страны пытаются вывести в правовую плоскость и прозрачность вещи, которые в коррумпированных государствах (либо тех, что еще в процессе развития демократических правил) держатся в основном на криминале. Как пример – тот же каннабис или, допустим, проституция. Это далеко от правильного, но такие вещи в определенных странах начали выводить на поверхность. Есть явления, которые невозможно истребить. Поэтому, самый лучший способ – их регулировать.

Влияние на правительства будет всегда и везде. В США, например, довольно проблемные законы. Но, у нас есть законодательная логика, которая говорит, что если кто-то желает влиять на кого-то (это может быть от имени компаний, организаций, иностранных бизнесов или целых стран), влиять на американских политиков, в частности, то нужно об этом рассказывать и работать по четким правилам.

Иметь правила – это не значит, что все и везде так будут делать или же всегда уже делают. Но, плоскость восприятия вопроса сразу меняется. Уже те, кто станет полностью игнорировать подобные законы, будут восприниматься в обществе вредителями. Те, кто как-то будет пытаться обойти эти законы, все равно дадут о себе знать рано или поздно и общество выдаст им должную оценку.

Приведу пример. Есть, например, какой-то крупный украинский банк (тот же «Приватбанк», каким он был когда-то, не сейчас). Понятно, что большие банки хотят, чтобы законы как-то им помогали, политики как-то им содействовали получать первыми и в полном объеме рефинансирование и так далее. Банки очень заинтересованы, чтобы какие-то правила менялись, помогая им оперировать более эффективно и прибыльно. И это так везде. А когда говорят, мол, «лоббирование – это ужас; это звучит страшно и странно; это что-то запрещенное» и так далее, то все равно же это делалось, только люди ходили по разным кабинетам и закулисно договаривались. Все равно это было, но не «вбелую». А как только новая плоскость в подходе появляется, то таким ходакам сразу дается понять, мол, «да, вы можете пытаться влиять на принятие решений, но должны (обязаны) рассказывать о том, что вы делаете, работая в рамках определенных правил, и не имеете права давать взятки, но можете делать донации вполне легально». Об этих донациях потом напишут журналисты, общество будет об этом читать и знать. Вот что имеется в виду под открытостью, прозрачностью и правилами.

Правду говоря, и это все далеко не идеально. Но, намного лучше, чем действовать как в каком-то темном переулке. Есть вещи, без которых, очевидно, все равно не будет ничего функционировать. Но, если их выявлять и создавать для них четкие правила, то будет только легче контролировать ситуацию и вреда любой стране будет значительно меньше.

Закон о лоббировании для Украины (и не только для нее, а для многих стран, где это запрещали и не понимали в свое время) – возможность смягчить политическую коррупцию и дать картину, чтобы все понимали, что именно делают те, кто сейчас втихую и так лоббируют вопросы. Когда-то банально покупали политиков, и это делалось втихаря, хотя все об этом знали или предполагали, но все осуществлялось «вчерную». Сейчас лоббисты будут вынуждены работать по правилам, смогут конкурировать между собой уже в рамках закона, будут находить уже какие-то другие способы решения проблем, нежели просто покупка политиков. Такие люди поймут, что уже стало тяжело скрываться и это, по идее, со временем должно только улучшить правила самой игры: влияние на политиков будет более сдержанным, более достойным, продуманным и цивилизованным. Будет больше конкурса во влиянии. Сразу будет видно, кто именно что делает и в интересах кого. Это уже выведет общество на иной уровень мышления. Не всех, но очень многих точно.

Я прекрасно знаю эту тему, очень хорошо знаю законы США. Но, больше хотел бы говорить не столько о законах, которые уже есть, сколько о самой философии того, как это способно помочь.

Я часто коммуницировал с немного старомодными бывшими олигархами Украины. (Беру Украину, как пример, ибо сейчас речь идет именно об Украине). Они действительно боятся слов «лоббирование» и «PR». Но, в то же самое время, они рвутся вперед и хотят, чтобы американские политики их поняли, поддержали, решили для них какие-то вопросы в Украине и США, кого-то куда-то пристроили и тому подобное. Но, такие люди не хотят, чтобы кто-то знал, что они кого-то о чем-то просят или пытаются в чем-то убедить. А как только этот менталитет сломается, то лоббирование и PR станут далеко не постыдными или устрашающими.

В США лоббирование – это очень престижно. У нас очень многие лоббисты – опытные юристы, которые являются партнерами в больших и престижных фирмах. Многие работают в Вашингтоне, достойно себя чувствуют. Те, кто ведут лоббирование для больших компаний, получают очень высокие зарплаты. Часто у лоббистов позиции престижнее и выше, чем даже у СЕО этих же компаний.

Естественно, люди, которые не регистрируются лоббистами, но имеют высокий статус и пробивают вопросы (как, к примеру, Джулиани, которого конкретно называли «лоббистом Харькова» и так якобы и было прописано в его контракте с отдельными одиозными беглецами), в итоге получают политическую и общественную пощечину. Потому, что такие люди всячески старались скрыть, что они занимались лоббированием. У нас реально стыдно, если ты не регистрируешься, но лоббируешь те или иные интересы, а потом об этом становится всем известно. Если же ты все делаешь по правилам, то и не будет тебе какого-то морального подзатыльника и негативного оттенка на тебе, а, наоборот, все будет восприниматься профессионально и четко.

Поэтому, думаю, такого типа законы, как закон о лоббизме (даже если они новые и, возможно, в начале не до конца в чем-то продуманы), все равно выведут дела «на чистую воду». Опять же, я не говорю, что США – однозначно хороший пример для всех, но, в данной ситуации, у нас в стране все намного прозрачнее и правильнее выглядит, чем часто происходит в той же Украине. Вода не станет сразу прозрачной, она будет какое-то время сильно мутной, но уже точно не будет полностью грязной...

Различные структуры (те же банки) поймут, что если они уже должны будут по закону рассказывать о том, кто, какие и на каком уровне интересы отстаивает, то придется думать о том, как смягчить цели. Что я тут имею в виду. Раньше структуры однозначно хотели получить определенный профит для себя, их цель была единственная – разбогатеть. Сейчас же придется все это смягчать и говорить обществу, мол, «мы хотим того-то и того-то, но это поможет не только нам, а всей индустрии, отрасли, поможет людям простым, например, сохранить или приумножить собственные ресурсы» и так далее. То есть, минувшая цель исключительно наживы может быть повернута на гуманные вещи, и в эти новые цели уже впишется социальный бенефит. Это – очень важно.

Поэтому, прозрачность – это когда берешь вещи, которые все равно будут происходить, но мотивируешь их, чтобы они происходили открыто. Кто будет покупать где-то на улице в подворотне тот же каннабис, если его можно купить в магазине легально и без преследований? Да, он, возможно, будет стоить дороже, но будет легальность со всеми вытекающими обстоятельствами и последствиями. Будут платиться налоги в бюджет, а не деньги продолжат оседать в каких-то карманах неизвестно кого. Будет все открыто и очень многое в итоге поменяется.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)