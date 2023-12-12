А мій народ вас полюбив учора,

Що буде завтра, я вам не скажу!

Д.Павличко

Прошло 32 года, когда Украина стала независимой страной. Украинский народ был уверен, что теперь будет жить в свободной демократической стране, расцветёт экономика, образование, наука, культура. Но что мы видим сегодня? Украинский народ стал свободным в своём рабстве. А идею социальной справедливости закопали в песок, а на её месте расцвела бедность, коррупция, обман, страх, горе и смерть.

Получается, что украинский народ проспал, подаренное судьбой время. Надеялись на наших президентов, а каждый из них думал только о себе, собственной выгоде. Каждый из них стал очень, очень богатым. А на то, что народ живёт в бедности, страхе, да ещё оплачивает непосильные коммунальные тарифы, власть закрывает глаза и молчит. Мы потеряли саму суть и желание свободно жить. Нами руководят «карлики мысли», «слепые поводыри».

За чей грех послано такое испытание, такой гнёт, страх, смерть, такое пламя печали в эти испепеляющие годы правления страной зелёной команды. И пока они у власти источник коррупции, лжи, хаоса, фарисейства будет нарастать и сохраняться.

У наших руководителей нет исторической памяти, потому что они начинают каждый день с чистого листа и потому обречены на то, чтобы постоянно повторять одни и те же ошибки.

Ожидая быстрых результатов улучшения жизни, окончания войны, мира, а их отсутствие вызывает у людей чувство неудовлетворённости и раздражения. Однако, люди верят, рано или поздно всё изменится, для этого нужно, чтобы страной руководили зрелые личности, с критическим мышлением, а это целая наука – философия, история, математика и т.д. В стране уровень доверия к президенту, депутатам, Офису президента очень низкий. А ведь общество без доверия к институтам государственной власти не может существовать. Власть должна решать реальные проблемы, однако постоянно отвлекается на какие-то шоу, вместо того, чтобы консолидировать общество. Из горькой чаши украинский народ хлебнул достаточно. Наш мир – каждый город, село, улица, каждый дом насквозь пропитан страхом, горечью. «Слуги» теряют власть, роняют честь и на них надо поставить тут же крест.

Встаньте! Не мучьте! Уходите! Хватит врать!

Боже, сколько горя, страха несёте Вы людям?

Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л.Костенко

Журналист Павел Ильюша