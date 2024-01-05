Складывается впечатление, что масштабные атаки со стороны рф еще будут продолжаться.

Это и мое мнение, и точки зрения людей, которые считаются у нас военными специалистами. Ранее многие в США считали, что в 2024 году весь этот ужас закончится. Сейчас таких людей стало меньше.

Ощущение, что россия уже полностью отдалась этой войне. Власти рф будут продолжать добиваться каких-то своих целей, какой-то своей «логики». США, в целом, должны избрать однозначную позицию по отношению к Украине. Моральная поддержка – это, конечно же, очень хорошо: советы, консультации, дискуссии и так далее. Но, тут должны быть какие-то более жесткие позиции и меры.

В США уже немало кто смирился с тем, что победа, когда Украина быстро и полностью выгонит русских со своей территории и вернет все оккупированные земли, выглядит не особо реалистичной. У нас уже стали больше говорить и о коррупции в Украине, и о некоторых просчетах в тактике и стратегии. Много откровенно мутных позиций у нас существует. Единственная позиция, которая не мутная, это – моральная. Но, моральная поддержка издалека – этого не достаточно. Она лучше, чем ничего, но не намного лучше.

Я хорошо знаю и понимаю геополитику. Многие же в США так глубоко не заглядывают. Они либо смотрят на ситуацию, я сказал бы, романтично, мол, «мы поддерживаем добро в мире, мы воюем со злом» и так далее, либо же смотрят чисто прагматично, мол, «это все далеко от нас, зачем вообще нам все это нужно». То есть, у нас существуют или романтики, или имеет место чисто трамповский протекционизм, мол, «хватает своих проблем; перелезают через границу мексиканцы, которых нужно как-то наказывать, а тут какие-то непонятные вещи происходят в далекой стране; сколько это еще будет продолжаться – никто не знает; зачем мы там нужны вообще» и так далее.

Украина, к большому сожалению, стала «футболом» между США и россией. Но, россия, я слышу подобные мнения, как бы более предана этому всему. США и Европа, как все видели, в какой-то момент способны менять позиции, кому-то может что-то надоесть, кто-то может «приустать», кого-то переизберут, кого-то не изберут… В США много зависит от внутренней ситуации. В россии же в этом плане все более стабильно – есть четкая диктатура кремля и от его позиции никто не собирается отходить. Там у них свой «патриотизм», когда русские уже морально обосновались в новых реалиях.

Я уверен, что нужно усиливать общественное давление на россию через построение какой-то новой коалиции. Или же нужно поднять динамику санкций значительно выше. Потому, что россия уже привыкла к нынешним санкциям. Уже те, кто хотел уехать – уехали, кто хотел там остаться – остались. Для последних все уже выглядит как «новое нормальное». Если не поменяется что-то в подходах, то эта война будет продолжаться и продолжаться, даже если США будут и дальше помогать Украине.

Педантичность цивилизованного мира его же сильно и тормозит. Ведь чтобы ориентироваться на какие-то крайне жесткие ходы, нужно сначала самим их, скажу так, адаптировать и принять для себя. Отсюда и эта определенная слабость Европы, что там очень педантичны и не готовы на крайне жесткие меры. Да, Европа может раскритиковать, выразить озабоченность, выказать тревогу и так далее, но дальше этого идет не всегда и не у всех стран.

Есть санкции, да. Но, санкции – это как бы «мы что-то будет делать сами, без россии». Это тоже часть позиции, что европейские страны не будут участвовать с рф в каких-то трансакциях, каких-то сделках, коммерциях, рынках и тому подобном. Но, этого не достаточно. Я думаю, что есть санкции, которые намного более агрессивны. Это тоже можно назвать «санкционным режимом», но таким, где ты активно кого-то сбиваешь вместо того, чтобы просто пассивно его исключать из процесса.

Вот, например, я – член одного из частных клубов. Там люди собираются, делятся взглядами на политику, геополитику, экономику. Если у кого-то серьезные проблемы возникли, кто-то закон нарушил и так далее, он исключается из этого клуба. Но, это не значит, что он исключается из общественной жизни округа или штата. Иногда должны быть очень жесткие меры, к которым ни психологически, ни экономически просто не будут готовы русские налогоплательщики. Такие меры должны быть, чтобы русским было просто невозможно с ними смириться и жить.

Наверное, только так можно реально повлиять на ситуацию. Иначе это затянется надолго. Урон будет не только для политики и экономики Украины, а, что еще страшнее, произойдет уничтожение, я бы так выразился, семейного юнита украинского общества. Это не просто о том, что много людей будут уезжать жить в другие страны. Это о том, что те, которые останутся, уже будут не теми и семьи будут не теми. Будут семьи, где много моральных травм, горя, сбоев и проблем. Вот что трагично.

Деньги Украине, думаю, США дадут. Оружие тоже, я не сомневаюсь. Но, вопрос тут в том, достаточно ли этого будет и что именно это поменяет.

Да, естественно, будет больше проблем на территории россии, туда будут переходить какие-то атаки. Но, к сожалению, когда нет реальных последствий для агрессора, то любые «озабоченности» идут в никуда. Если бы, к примеру, когда было первое скопление на границе, когда первая агрессия произошла в 2014 году, последствия для россии были бы в 10, 20 или 30 раз сильнее, чем они были, то, очевидно, русские побоялись бы идти на полномасштабное вторжение в Украину. Все потому, что кроме силы, как я вижу, русские ни на что просто не способны реагировать.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)





