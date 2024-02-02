Журналист Олесь Доний сообщил, что невозможно заставить людей воевать, если у них нет мотивации.

Об этом он рассказал на канале "Личность с Сергеем Дойко".

“Недопустимо колоть нацию на тех, кто уехал, и тех, кто остался. Так же недопустимо колоть нацию по разным регионам, даже по языку недопустимо, потому что в условиях единства нам необходимо находить мотивацию для каждого военнослужащего защищать и семью свою, и всех других”, - сообщил Олесь Доний.

По словам журналиста, невозможно мобилизовать народ, не прибегая к мотивационным инструментам. Как отметил Олесь Доний, если у людей есть оружие, они служат в рядах армии, но не имеют мотивации, никто их не заставит воевать.

“Можно применять либо усиление репрессий как мотивации запугиванием, либо искать идеи, которые могут мотивировать. Так вот с поиском идей пока не выходит, поэтому пока более реалистичное усиление репрессий. И это беда, потому что репрессивного аппарата, как у Сталина, у украинского государства нет. Сломается этот механизм, это можно прогнозировать”, - заявил Олесь Доний.

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