І сум, і жаль, і висновки

повчальні.

Л.Костенко

Все совершения, деяния и преступления Путина во время войны с Украиной будут отданы на суд истории.

Украинский народ никогда не забудет горе, страдания, смерть, которую он принёс на нашу землю во имя «русского мира».

В России идёт тотальная идеологизация общества, направленная против украинского народа. Питин ищет виновных вне себя. Все свои неудачи он списывает на Америку, НАТО, Украину. С развитием военной путинской агрессии против Украины, когда холодные сибирские ветра, застудив разум Путина всё яснее, заметнее раскрывается духовный распад его личности. Российскому народу Путин навязал безнравственную, агрессивную политику, руководимую его эгоизмом. Россия стала страной лжи, зла, горя, смерти для Украины и других стран…

А теперь давайте вернёмся в свой дом. И зададим власти несколько вопросов. Почему власть нарушает Конституцию Украины? Почему Закон молчит, где царствуют коррупционные деньги? Почему процветает безугловщина? Люди ждут от власти правды и справедливости.

В начале своего пути В.Зеленский говорил: «Все мы становимся президентами», а это новый порядок, новые правила. Перед Законом все равны и президент, и депутаты, и чиновники. История последних лет правления «Зелёной» власти показывает, что реализация планов президента, реформ политической системы в стране привели к тотальному отчуждению народа от власти и к господству ничем не ограниченной не избранной народом административно-управленческой иерархии офиса Ермака, при президенте В.Зеленского. Законодательная и исполнительна власть находится в руках офиса Ермака. Получается, что политическая система лишена механизма сдержек и противовесов, а это приводит к установлению неограниченной и абсолютной бесконтрольной власти во всей иерархии государственной системы. А это ведёт к деспотизму, что не совместимо со свободой, демократией и правами человека. Понимает ли власть, что жизнь людей без настоящего, без надежды – это жизнь в духовной пустоте. Беззаконие, нарушение Конституции стало едва ли обычным атрибутом власти. Отсутствие гармонии между политикой и моралью всегда приводит к беде.

А что же наш парламент? В этом парламенте «скорби» - голосами беды было принято много разрушительных законов, даже нарушали Конституцию. Могут мне возразить – это невозможно. Но для арахамов, стефанчуков, гетьманцевых и всякой безугловщины невозможное – возможно. И более того!

Смешно, не правда ли?

Но люди справедливости хотят.

Вы обещали!

Мріє, не зрадь!

Л.Українка

Журналист Павел Ильюша