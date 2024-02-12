Забрали все – і землю, і свободу

Тепер забрати хочуть вже і честь.

Л.Костенко

Массовым героическим сопротивлением украинский народ, воины-герои остановили российского агрессора на нашей земле. Да, спасибо Господу нашему, который дал воинскую доблесть нашим солдатам и генералам. Большая заслуга в сдерживании путинской армии принадлежит и В.Залужному. Генерала уважают за разумную решительность, справедливость, который умеет сочетать смелость с дальновидным расчётом боевой храбрости. Что такое великий генерал, воин, человек? Это человек, чьи индивидуальные способности, замыслы и свершения делают его наиболее пригодным для служения своей стране и народу. В.Залужный – это личность.

Ни одна история не начинается со своего начала и корни дерева всегда спрятаны от глаз и достигают воды. Так и отношения между В.Зеленским и В.Залужным спрятаны и скрыты от украинского народа. Истина подобна ярким цветам на лугу, где каждый срывает то, что ему любо. Однако, лишь Господь знает, на самом деле, истину их отношений, поступки и деяния.

Офис президента в лице ермаков, подоляков, татаровых и других арохамов и безугловщина, ох, как их много, решили, что они много камней бросили в оппозицию и уже ничего не страшно – решили затеять интригу против В.Залужного. Цель какая? Вихрь догадок. Такой поход характерне для этих людей, но главное, он лишён мудрости, ибо уволить боевого генерала, искать искаженные факты его деятельности во время войны, значит вводит в заблуждение лишь полных глупцов.

Да и у президента заговорило самолюбие в этих непростых отношениях с В.Залужным. И начались интриги: «Да маски снеговые внезапно зацвели».

Гёте говорил, что если перед вами человек в чём-то превосходит вас, то полюбите его за это – иначе взойдёте от зависти. В.Зеленский пришел к власти с помощью Божьей искры, волею случая, по этому, ему кажется, будто другие замышляют против него мятеж, в каждом шепоте – заговор.

Бог сотворил и царей и бедных и нищих. Он отпускает каждому свой срок, чтобы в назначенный час человек поник, как колос под серпом жнеца. Страна шумит, как непогода. В стране целый ряд «переменных издержек – уровень развития экономической и социальной ситуации, война и другие проблемы». Вы что действительно вообразили, что являетесь движущей силой, когда всё расхищено, предано, продано? В стране есть одна светлая и робкая надежда. Это надежда. Это личности. Ведь во все самые тяжелые времена человечество спаслось личностью.

І спом'яну, і пом'яну

І ще раз війни прокляну.

Л.Костенко

Журналист Павел Ильюша