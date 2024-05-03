«Американцы должны поплатиться!»... В ответ на изъятие в пользу Украины российских активов в США, зампред сбрф и экс-президент россии дмитрий медведев предложил отобрать американское имущество в россии... Вот так!

А что американцы? Сильно испугались?

У американцев тут несколько реакций. По сути, все они сводятся к одной, которая базируется на логике. Из того, что мы знаем, в россии нет серьезных объектов, которые можно было бы так легко забрать у США. Тех американских объектов, которые находятся под полным контролем русских. В российской федерации даже те западные интересы, которые существуют, завуалированы из-за санкций. Через разные компании и схемы эти «интересы» уже давно договорились с россией. Поэтому, трогать их не будут. Те, кто там сейчас, в какой-то степени уже «защищены», скажем так.

Относительно каких-то непонятных нам людей, которые имеют американский паспорт и сегодня находятся в россии. В США считается, что ехать в россию конкретно радиоактивно. Я не думаю, что там уж так много наших людей. Насколько я знаю, очень многие оттуда уже ушли. Поэтому, все подобные заявления российских чиновников или политиков звучат и очень комично, и очень слабо. Это – угрозы без сути. Это как сказать, что, мол, «мы не знаем, что уже сделать с США; мы – злые на США и поэтому собрались сделать американцам такой же шаг в ответку». Мол, «вы нам так сделали, а мы сделаем вам точно так же и больше мы ни на что не способны».

В политическом плане для США это аналогично, как Иран или другие маргинальные страны, которые нам делают запреты и посылают угрозы, не имея должных масштабов веса и влияния для того, чтобы реально задеть США – первую экономику мира, не стоит это забывать. У подобных стран влияние на США очень узкое. И подобные страны не имеют той поддержки в мире, которая могла бы действительно негативно отобразиться на США.

Россия уже не имеет веса. Она – полный изгой. Даже те люди, которые вроде как в чем-то типа «понимают россию» (или стараются делать такой вид), я уверен, в глубине души относятся к этой стране негативно. Люди прекрасно видят те ужасы, с которыми столкнулась Украина в результате российской агрессии и развязанной кремлем войны. Тут ничего никому не нужно доказывать или много рассказывать.

Я сейчас в ОАЭ. Сам видел не раз, когда русские заходили тут в разные магазины, бутики. Так вот много кто из них не очень то и спешит демонстрировать свой российский паспорт или заявлять, что они из россии. С другой стороны, продавцы магазинов тоже с не очень то и большой доброжелательностью относятся к русским, несмотря на то, что их тут действительно очень-очень немало.

Угрозы со стороны рф Америке – пустые. Они показывают слабость россии. По логике, мог бы быть и какой-то более достойный ответ нам. Если бы прозвучало, мол, «мы докажем миру нашу правоту в чем-то и все цивилизованные страны это увидят» – это было бы другое дело. Хотя, ну какую «правоту» может и кому доказать россия? Это абсурдно в условиях, когда эта страна напала на суверенную Украину, но, была бы хоть какая-то более-менее позиция со стороны российских властей. А просто заявления, мол, «мы начинаем пугать США», воспринимаются нами странно и выглядят очень глупо. Хотелось бы спросить: а какие именно американские деньги вы там будете замораживать?

Поэтому, политически в США на это смотрят, скажу так, никак. Просто как на слова кого-то из властей рф и все. По сути, эти слова медведева – ноль! Это не будет котироваться ни в одной нормальной стране мира. Подобная позиция и риторика только еще больше отделяет россию от цивилизованного мира. Разрыв становится еще больше и еще глубже. Изгойство россии становится еще более глубоким, она еще больше уходит в изоляцию.

Когда у них звучит, мол, «в рф могут замораживать деньги американцев», то это – очередная причина, почему еще меньше бизнесменов из США захотят вообще когда-либо иметь дело с россией. Все это еще глубже закапывает россию. И для того, чтобы хоть как-то это все убрать, думаю, должно смениться не одно поколение. Должна произойти какая-то громадная трансформация россии, пройти трибуналы, суды и так далее, которые, наверное, хоть как-то реабилитировали бы россию в будущем и уже точно с другой властью. Но, этого мы пока не наблюдаем. А все потому, что любой следующий президент, который придет после путина, или любое правительство, которое там будет после путина, считаю, будут продолжением сегодняшнего курса рф.

Должны пройти десятилетия, чтобы можно было бы хоть думать о каком-то ином отношении к россии со стороны демократического мира, чем оно есть сейчас.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)