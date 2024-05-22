Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что ждет Украину и россию после гибели президента Ирана, и остается ли угроза для других лидеров стран.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Повлияет ли смерть президента Ирана на войну в Украине? И, если повлияет, то как?

Да, повлияет. Есть какие-то мотивы, которые очень сильно повлияют… У меня в раскладе это быстрейшее наступление мира в Украине, не перемирия, а мира. Каким-то образом, да, есть некие скрытые факторы.

И, видите, здесь для россии ситуация сложная. Она и так сейчас для них сложная, они же рассчитывали на перемирие и рассчитывали на то, что они усилят свои позиции, а теперь все пошло шиворот на выворот.

Однозначно это очень хороший знак для Украины. Я хочу сказать, что это было предсказуемо, прямо было по картам, что кто-то в авиакатастрофе или при передвижении наземном (ред. – умрет). Сейчас, кстати, остается еще опасность. Я делала расклад, что сейчас у кремлевских просто крыша, видимо, сорвана, идет опасность еще для многих европейских стран. Идет угроза, еще есть опасность ухода в мир иной.

Мы не берем президента Зеленского, потому что он находится сейчас здесь, но у него наивысшая сейчас опасность после того, как закончилась его каденция, наивысшая опасность остается для наших гетманов, наивысшая опасность, несмотря ни на что, остается для Залужного, как ни странно, и для европейских стран.

Как сообщала Politeka, Gaya заявила, что Украина сегодня несет миру очищение и трансформацию.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, чем закончится борьба за власть в россии.