Астролог Алакх Ниранжан заявил, что к июлю у Украины и россии будет паритет на фронте, дальше у нас будет небольшая, но важная победа, а потом мирные переговоры.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Как бы вы охарактеризировали лето? Какие самые важные даты июня? Какие самый сложные даты июня? Что нас ждет в первый месяц лета?

Июнь, в принципе, подобен тому, что есть сейчас. В июль будет наибольшее напряжение, потому что к июлю максимум сил уже Украина накопит и станет в полную оппозицию россии. И это будут пиковые, самые существенные, самые кровавые бои именно в июле. К концу июля будет одержана небольшая, но важная победа. Небольшая, но психологически важная.

Дальше, когда начнутся переговоры, и на фоне переговоров военные действия будут продолжаться, уже в сентябре-октябре можно ожидать какого-то существенного позитивного изменения. Я понимаю, что это выглядит странно. То, что я говорю, не соответствует тому, что рассказывают политологи и всякие там военные стратегии, но между тем это возможно вполне, все, что я говорю.

Как вы считаете, какую роль отыграет сейчас Китай на Саммите мира? И вообще это событие, Саммит мира, как он повлияет на победу Украины?

Позитивно. Я думаю, что нетерпимое отношение к россии будет сказано со стороны всего мира.

Обратите внимание, что даже Индия приедет, даже Индия. Как было много разговоров, что Индия – враг Украины. О чем вы говорите? Индия будет присутствовать, она будет представлять Юг, которым так сильно пугали последнее время Украину. Закончились испуги, все поворачиваются к Украине лицом.

Как сообщала Politeka, Gaya заявила, что Украина сегодня несет миру очищение и трансформацию.

Также Politeka писала о том, что Бюн сделала расклад и сообщила, что ждет Украину и россию после гибели президента Ирана.