Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Вторая половина июня 2024 года. Здесь надо ждать каких-то таких каверзных… Это могут быть опять обстрелы, то, что касается инфраструктуры, в смысле все, что связано со светом. Причем, знаете, как-то хитро, подло.
Это может быть вот то, что уже разоблачили, когда была обнаружена взрывчатка на подстанции. То есть здесь будут еще действия направлены на то, что очень внимательно надо изнутри. Не только с воздуха, а изнутри. Попытка организации какой-то террористической деятельности, что-то подорвать там, где много народа, и там, где скопление народа. Вот здесь тоже на это надо обратить внимание.
Ну и, к сожалению, опасность с воздуха идет, и в информационном пространстве что-то опять они будут тут выдавать. Вторая вот такая неделя.
То есть они перед Саммитом начнут делать максимум провокаций, обстрелов, террористических актов, это все приправлять ужасными новостями, ИПСО и всем другом, потому что им за любую цену надо сорвать Саммит?
Да, сорвать, переключить, своих же оторвать, потому что своим же надо преподнести хоть что-то.
Как сообщала Politeka, Фрейн рассказала, как Буданов хочет трансформировать Украину.
Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, будет ли летом тотальный блекаут.