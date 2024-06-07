Тарологиня Елена Бюн рассказала, что на второй неделе июня россияне будут пытаться сделать все, чтобы как-то сорвать Саммит мира и сместить фокус внимания.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Вторая половина июня 2024 года. Здесь надо ждать каких-то таких каверзных… Это могут быть опять обстрелы, то, что касается инфраструктуры, в смысле все, что связано со светом. Причем, знаете, как-то хитро, подло.

Это может быть вот то, что уже разоблачили, когда была обнаружена взрывчатка на подстанции. То есть здесь будут еще действия направлены на то, что очень внимательно надо изнутри. Не только с воздуха, а изнутри. Попытка организации какой-то террористической деятельности, что-то подорвать там, где много народа, и там, где скопление народа. Вот здесь тоже на это надо обратить внимание.

Ну и, к сожалению, опасность с воздуха идет, и в информационном пространстве что-то опять они будут тут выдавать. Вторая вот такая неделя.

То есть они перед Саммитом начнут делать максимум провокаций, обстрелов, террористических актов, это все приправлять ужасными новостями, ИПСО и всем другом, потому что им за любую цену надо сорвать Саммит?

Да, сорвать, переключить, своих же оторвать, потому что своим же надо преподнести хоть что-то.

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