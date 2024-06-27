Психолог и предприниматель Евгений Дейнеко сообщил, что часто люди хотят найти решение своих проблем, но при этом не хотят ничего делать.

Об этом он рассказал в авторском проекте Валерия Савчука “Разные люди”.

“В моей работе есть много нюансов, и это особенность моей работы. Я знаю, что для меня это проблема, и я буду с ней сталкиваться. Я понимаю, что одна их моих проблем центральных - это комплекс Христа. То есть ты должен нести идеи, которые сейчас идут вразрез с желаниями и тем, что хотят услышать”, - сообщил Евгений Дейнеко.

По словам гостя программы, зачастую правда, которую люди могут услышать от психолога, она крайне неприятная. К тому же, как отметил Евгений Дейнеко, большинство людей находится в инфантильной позиции: не желая ничего делать, снимая с себя ответственность, хотят достичь желаемого результата.

“Многие приходят и спрашивают, какую надо сделать медитацию, чтобы у меня там деньги пошли или чтобы мужчину привлечь. Но для того, чтобы понять, где проблема, просто посмотри на свою жизнь. И когда ты понимаешь, что вся твоя жизнь в принципе о какой-то одной, максимум двух проблемах, причем они духовные в основном, ты понимаешь, что надо с этим разобраться - и будет счастье”, - заявил Евгений Дейнеко.

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