Психолог и предприниматель Евгений Дейнеко сообщил, что человек должен заниматься тем, что было дано ему от природы.

Об этом он рассказал в авторском проекте Валерия Савчука “Разные люди”.

“Деньги там, где ты, деньги там, где твои таланты, где путь, который тебе задумал Творец. Он тебе дал таланты, дал тебе способности, склонности, организацию твоего тела, ума, нервной системы. И когда ты это все вычисляешь, ты понимаешь: вот здесь я молодец. Потому что ты понимаешь свой путь”, - сообщил Евгений Дейнеко.

По словам гостя программы, люди хотят легких денег, но делать то, что было заложено в человеке, - это уже и есть легкий путь. Как отметил Евгений Дейнеко, тогда человек развивается в том, что ему нравится, в его деле полно энергии, и это дело приносит человеку удовольствие и соответственно прибыль.

“Ключевая идея - идти за сердцем. Надо найти свое предназначение, найти свое призвание, изучить себя. Когда ты изучаешь свою натуру, свою природу, тебе становится понятно, какую функцию ты вносишь в мир, что ты делаешь, ради чего ты рожден”, - заявил Евгений Дейнеко.

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