Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что со всех сторон конфликта в большой войне на Ближнем Востоке действительно заинтересована только россия, но ее усилий для ее начала мало.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Что касается непосредственно того, что несется по Ближнему Востоку. По-моему, сейчас ситуация выглядит переоцененной, она гипертрофирована. Знаете, то, что сейчас происходит, то как обсуждение в СМИ продолжается, все больше дает убедиться, что никакого большого удара и эскалации между Ираном и Израилем не стоит ожидать», - утверждает Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, США очень серьезно работают над деэскалацией в регионе, над тем, чтобы, возможно, удар Ирана и произошел, но был не больше, чем несколько месяцев назад, когда союзники помогли Израилю отбиться. Также эксперт напоминает, что ряд СМИ, кувейтских и не только, сообщали о тайном визите американцев и переговорах с Корпусом стражей исламской революции, то есть действительно идут переговоры о сближении Ирана с Западом, снятии санкций в обмен на прекращение эскалации.

«И второе – что он (ред. – Иран) перестанет сотрудничать с россией активно. Именно поэтому туда сломя голову помчался Шойгу, секретарь Совета нацбезопасности и обороны россии. И ничего не смог сказать лучше по результатам встречи, чем то, что россия будет защищать и помогать Ирану. Против кого? Против Израиля? Так пусть Шойгу честно выйдет и скажет: «Я объявляю войну Израилю». Давайте так уж тогда говорить», - рассказывает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, все же нас ждет деэскалация в регионе, большой войны не будет, потому что стороны в ней не заинтересованы. А то, что там хочет россия, добавляет он, что она будет разжигать пламя этой войны, вряд ли чем-нибудь поможет.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что самолеты F-16 могут быть, но вот пилотов может не хватать.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман об обмене заключенными между рф и Западом: «Никак не связаны с миром».





