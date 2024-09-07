Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, какие сенсационные заявления сделал путин на Восточном экономическом форуме 2024 года о выборах в США и других вещах.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, раньше на этот Восточный экономический форум в россии приезжали уважаемые мировые лидеры, например, премьер Японии, а теперь путину удалось завлечь туда лишь премьер-министра Малайзии, заместителя председателя правительства Китая, должен был быть еще заместитель премьер-министра Сербии, но его, видимо, пустили на морскую капусту в этом Владивостоке, его не было.

«Само выступление путина комментировать не буду, потому что там все про то, как у них будет хорошо, как они все построят и так далее. Но потом ему стали задавать вопросы, и тут началось стендап-шоу путина. Он рассказал, что, оказывается, встречался с Дуровым, но не в Баку. В Баку, говорит, он не знал, что Дуров в Баку, думал, он в москве живет. То есть путин успел дважды прикинуться дурачком в одном предложении», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Дальше он, рассказывает эксперт, раскритиковал то, что сейчас происходит с Дуровым, то есть поддержал российскую оппозицию, ведь это российская оппозиция в едином порыве закричала: «Руки прочь от Дурова!». Так что, констатирует он, получили мы еще одного российского оппозиционер в лице путина.

«Второе заявление, которое он успел сделать, это то, что, оказывается, на предстоящих выборах россия будет официально поддерживать Камалу Харрис. Потому что, как он выразился, Байдена сняли с выборов. Оказывается, сняли с выборов. Понимаете, как проговаривается путин? Это у них с выборов снимают, в россии человек шел на выборы – сняли с выборов», - рассказывает Михаил Шейтельман.

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