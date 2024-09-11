Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал последнюю атаку 144 украинских дронов на минимум 9 регионов россии, в том числе и на Подмосковье.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В остальной части (ред. – россии) это были НПЗ, это были нефтебазы, это были другие военные объекты, по которым наносились удары в разных регионах, а вот Жуковский, находящийся в непосредственной близости к москве, это очень интересно. Жуковский – это вообще одна из самых больших достопримечательностей российского авиа- и ракетостроения», - отмечает Александр Мусиенко.

А вот все эти фотографии и видео в сети, что повреждена взлетно-посадочная полоса или еще что-то, объясняет он, не имело никакого смысла, это результат работы российской ПВО, потому что, если бы это атаковали мы, то это не были бы серьезные повреждения, разве что задержка вылетов. Кстати, добавляет эксперт, в аэропорту «Домодедово» и других вылеты как раз откладывали.

По его словам, целями атаки украинских дронов был Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова, занимающийся разработкой мобильных зенитных ракетных комплексов средней дальности и систем управления вооружением самолетов. И следующий объект, продолжает эксперт, это Московский научно-исследовательский институт «Агат» по разработке радиолокационных головок самонаведения для разных ракет.

«Если даже и не удалось на этот раз, хотя есть предварительные данные, что там были определенные повреждения, тогда, а я думаю, в следующий раз они будут такими же целями. Но очевидно, что фактически за кольцо вокруг москвы украинские дроны могут пролетать. И это очень мощный результат, это свидетельствует о развитии наших возможностей и способностей», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что одного ордена на арест путина за кражу детей мало, еще нужно.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, насколько опасны ракеты, которые Иран передал россии.