Религиовед Олег Торгало объяснил, что карма – эта как погода нашей жизни, и только от нас самих, от наших поступков зависит, улучшатся эти условия или нет, поэтому с кармой надо работать.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Карма – это как бы закон причины и следствий, что на каждое действие будет какое-то противодействие, это вот такой тонкий эзотерический закон природы. Пока, может, ученые не дошли, но я верю, со временем, может, через 100 лет они будут мерять какими-то приборами карму», - отмечает Олег Торгало.

По его словам, мы рождаемся усе с определенным запасом кармы, и, по сути, это наши рамки. Например, объясняет эксперт, вам нужно на отдых, а от кармы зависит, вы полетите самолетом в 5-звездочный отель или поездом на дачу, но все равно пункт назначения – отдых; или ваша цель – быть врачом, но от кармы зависит, где – в деревушке или в столице.

«Понимаете, это как бы погода. Мы можем ехать под дождем, а можем в солнечную погоду, но мы все равно едем. Карма – это не есть судьба, это как бы вот наш счет», - подчеркивает Олег Торгало.

В общем же, объясняет он, есть три вида кармы: санчита-карма – это хранилище зерен за многие-многие жизни, все наши плохие и хорошие поступки, такой себе банковский счет; прарабдха-карма – это результат кармы на эту жизнь, то есть твоя страна, тело, здоровье и так далее; и агама-карма – это наши свежие поступки. Да, констатирует эксперт, эта карма нас определяет, но главная цель – изменить ее в лучшую сторону.

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