Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявления некоторых депутатов о возвращении украинцев из-за границы и рассказал, какие меры могут принять и могут ли там работать ТЦК.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, некоторые наши депутаты и члены правительства не перестают удивлять, в частности, министр национального единства Чернышев заявил, что половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, если решится вопрос по бронированию, потому что не война останавливает их от возвращения домой, а именно мобилизация. Итак, продолжает он, Чернышев предлагает создать хабы единства в ключевых странах пребывания украинцев – в Германии, Польше, Чехии – для предоставления услуг по трудоустройству в Украине.

«Ну, посмотрим, сколько людей придет в хабы единства, какова будет реакция, как они будут действовать и каким образом это может помочь нам. Увидим реально, ну, вот такие идеи получаются», - рассуждает Александр Мусиенко.

А депутатка Нина Южанина, сообщает эксперт, говорит, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут работать и за рубежом, и до этого может действительно дойти, а относительно этих хабов есть вопросы, так как посольства и консульства проводят достаточно встреч и т.д.

«Ну, не будет работать ТЦК за границей, они там не имеют юрисдикции. Определенную работу, очевидно, будут проводить по поводу того, каким образом привлечь мужчин и каким образом сделать, чтобы они действительно приехали. То есть это может быть, но я не думаю, что речь идет о том, чтобы привлекать прямо сейчас мужчин и через ТЦК их пытаться сюда привезти. Думаю, что это не соответствует действительности», – комментирует Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что призывать к миру на Рождество нужно было не Украине, а россию.

Также Politeka писала о том, что Луценко рассказал, кто, согласно социологии, имеет самые большие шансы стать следующим президентом Украины.





