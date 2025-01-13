Военный эксперт Александр Мусиенко оценил заявление Майка Волтца, будущего советника Трампа, о том, что встреча с путиным уже готовится, а в ближайшие недели состоится звонок.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Давайте признаем, она (ред. – позиция) в определенной степени прогнозируема, потому что об этом обсуждалось. И это, кстати, в стиле и духе вообще Трампа, потому что надо понимать, что он любит стиль личной дипломатии, личного диалога, фактически, здесь это и происходит. То есть мы видим, что он последователен в этом смысле, и Трамп таки хочет поговорить с путиным, видимо, чтобы убедиться в его адекватности или неадекватности. Ну, давно стоило бы понять, что путин действительно неадекватный и о чем здесь говорить, ну, но Трамп хочет попробовать», - комментирует Александр Мусиенко.

Как он отмечает, многие начали писать о том, что готовится встреча Трампа с путиным, они встретятся без Украины и все решат. Однако, напоминает эксперт, Украина и украинцы, которые постоянно в горниле битвы, уже достаточно доказали свою субъектность, поэтому контакты с Зеленским, очевидно, тоже будут.

«То, что этих контактов не произошло до инаугурации, свидетельствует о том, что администрация Трампа хочет подумать, осмыслить, понять, исходя из ситуации, которая есть на поле боя, возможных прогнозов и т.д., что может происходить дальше, как это скажется и, соответственно, какие меры принимать», - объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает предыдущие встречи Трампа с путиным, например, в Хельсинки, которые не завершились каким-либо прогрессом, поэтому неизвестно, как все пройдет в этот раз. К тому же, добавляет эксперт, интересно, какова будет позиция Китая, потому что, если он возьмет курс на сближение с США, то россия вообще может быть выброшена из всех конфигураций.

Как сообщала Politeka, Себастьянович объяснил, как реально вернуть украинцев из-за границы.

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