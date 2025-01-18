Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что активных антивоенных и антипутинских россиян можно пустить в Европу как беженцев, а вот остальных надо запереть в россии, как в тюрьме.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы должны посадить россию в тюрьму и построить высокие стены. Понимаю, что я сказал абсолютную банальность сейчас, но важно в этой банальности то, кто ее, собственно, сказал. Это вообще название статьи в газете Telegraph. Мы должны посадить россию в тюрьму и построить высокие стены. Именно россию, не путина, а россию, российскую федерацию. Ощущение, что писал Шейтельман, вот честно», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, в статье говорится о том, что путин за свое правление довел россию до худшего состояния, из-за вторжения в Украину теперь он должен на коленях ползать перед Ким Чен Ыном, чтобы получить свежее пушечное мясо, и Си Цзиньпинем для экономической помощи. Также, продолжает эксперт, автор статьи назвал путина гангстером, а россию – бандитской страной, и всем им место за решеткой, а Запад должен залатать все дыры, запереть все двери этой тюрьмы, давить на все страны, которые помогают этому режиму, тогда выяснится, что крестный отец слаб, когда остается один.

Все это, сообщает он, написал Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, наш друг, который дословно повторил то, что украинцы думают о путине и россии. Так что, констатирует эксперт, всех противников путинского режима, тех, кто активно выступает против войны, можно пустить в Европу как беженцев, а вот всех остальных – закрыть в россии за высокими стенами.

«Жаль, что Уоллесу это просветление пришло только тогда, когда он стал бывшим министром обороны Великобритании. Хотя он и на посту действующего министр обороны Великобритании был нашим максимальным союзником. Надеемся, что, может, он еще вернется куда-нибудь, но такие статьи приятно читать, черт возьми, почти в начале четвертого года войны», - заключает Михаил Шейтельман.

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