Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що спочатку буде припинення бойових дій, далі в Україні мають пройти вибори, і вже потім буде укладання та підписання мирного договору з рф.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Мабуть, буде припинення бойових дій, потім вирішуватиметься питання політичне. Як це буде обставлено, мається на увазі на яких домовленостях, не знаю. Згодом вибори у нас будуть. І після того, як пройдуть вибори, нова чи стара влада, переобрана чи знову обрана, тут народ України вирішуватиме, вже підписуватиме відповідні документи», - стверджує Олег Старіков.

Також, наголошує він, питання у тому, якою буде форма правління України – президентсько-парламентська, парламентсько-президентська чи парламентська. На думку експерта, поки що все йде до останнього варіанту, але може статися і по-іншому.

«Але до кінця цього року мирний договір вже між росією та Україною буде з величезною часткою ймовірності. Я сказав не з малою часткою, а з великою часткою ймовірністю він уже буде підписаний», - наголошує Олег Старіков.

Європейські гравці, констатує гість програми, теж визначатимуть характер цих домовленостей як мінімум впливати. І серед них, розмірковує він, буде Центральна Європа, це зрозуміло, окремо виділяється Франція, адже вона відіграє й особливу роль у НАТО, вона займає багато посад у структурі Альянсу, хоча її голос все ж таки не вирішальний, радше її запитуватимуть. А також, додає експерт, це буде Польща та Північна Європа 100%.

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