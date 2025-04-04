Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, очевидно, отношения у путина и Трампа не такие уж хорошие, так что 9 мая в москве будет лидер не США, а Китая, что очень показательно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«путин заявил, что не просто приглашает товарища Си 9 мая на трибуну Мавзолея, а что товарищ Си будет его основным гостем на праздновании. То есть есть путин, есть Си – основной гость. Во-первых, конечно же, все это сделано для того, чтобы укусить Трампа», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

По его словам, путин уже укусил Трампа даже дважды, а первый касается Арктики. Как рассказывает эксперт, в то время, когда Трамп мечтает о Гренландии, путин едет на ракетный крейсер в Северное море и буквально заявляет, что Арктика российская, что он будет воевать с США за Гренландию и так далее. А второй укус, констатирует он, это как раз 9 мая и Китай, ведь раньше ходило очень много слухов, что Трамп может приехать в москву и встретиться с путиным как раз 9 мая, он точно должен был получить приглашение, возможно, во время телефонного разговора, но, очевидно, уже отказался и решил ехать в Саудовскую Аравию за триллионом.

«путин не смог купить себе Трампа, поэтому ограничился вторым блюдом, осетриной второй свежести – Си. Си согласился ехать в кремль стоять на Мавзолее и приветствовать северокорейские войска. Но тут появляется масса нюансов. Ладно, Трамп взбесился из-за этого, я уверен, но это полбеды. А полная беда в том, что теперь каждый, кто еще приедет к путину на празднование 9 мая, будет знать, что он – второстепенный гость», - комментирует Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, всем остальным будет очень обидно, потому что в этом меню путина первое и главное блюдо – Си по-пекински, а дальше – гуляш из Орбана, Токаев в тандыре, Пашинян по-карски, Лукашенко в мундире и наливочка из Фицо.

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