Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что россия и не собиралась добиваться какого-то прогресса на переговорах, поэтому послала делегацию 2022 года, ведь цель путина – не мир, а вернуть СССР, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Преувеличивая мудрость противника, вы проигрываете схватку до ее начала. Много раз я такое видел, говорят, что вы недооцениваете соперника, нельзя недооценивать. А я постоянно говорю, что переоценить противника, его мудрость, его ум, его хитрость столь же опасно, как недооценить», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он объясняет, когда мы преувеличиваем мудрость противника, то начинаем готовиться к самым разным вариантам. В частности, напоминает эксперт, до начала переговоров в Стамбуле все обсуждали миллион вариантов, что сделает путин, какой будет делегация, приедет ли он сам, возможно, на второй день, или, может, не приедет, но из москвы объявит 30-дневное перемирие.

Соответственно, констатирует он, каждый такой вариант требует проработки с нашей стороны, то есть сидят украинский и европейский штабы, думают, что путин мудрый, надо быть готовыми. Но оказалось, подчеркивает эксперт, что это тот же самый путин, которого мы знаем, и единсвенное его главное качество – упрямство, поэтому он отправил в Стамбул делегацию 2022 года с теми же требованиями.

«Он консерватор и, я бы сказал, даже ретроград, который все время пытается сделать одно – отмотать часики истории назад. Он все время пытается обратить время вспять. То он пытается вернуть Советский Союз, то в 2021 году он выходит с ультиматумом в адрес НАТО немедленно отвести свои войска к границам НАТО 1997 года. То есть в 2021 году он искал какой-то несуществующий 1997. И решение путина отправить эту делегацию в Стамбул диктовалось ровно тем же. Он хочет, чтобы все было, как в 2022 году, поэтому послал делегацию 2022 года, то есть тех же мистер никто в сопровождении мистеров ничто», - заключает Михаил Шейтельман.

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