Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что на поле боя стороны уже ничего не добьются, но и остановить боевые действия резко нельзя из-за силы инерции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас идет война за мир. Идет не война за войну, а война за мир. Как остановить ее и как прийти к мирным соглашениям? Объясняю на примере космического корабля», - отмечает Олег Стариков.

То есть, рассказывает он, космический корабль с третьей космической скоростью летит в безвоздушном пространстве, и он не может сразу остановиться по команде, иначе он развалится или попадет в метеорит, а людей, находящихся внутри, просто прижмет энергией. По словам эксперта, все дело в силе инерции, поэтому, чтобы остановить такой космический корабль, его переворачивают другой стороной и потихонечку глушат двигатель.

«Когда миллион человек с одной стороны, миллион с другой, инерция очень большая. Если сейчас выйдут два верховных главнокомандующих – Зеленский и путин – и скажут, что они дают команду своим начальникам Генштабов остановить ведение боевых действий, так ничего не остановится. Инерция такая, что это будет длиться еще, дай-то Бог, месяц. А может, 2-4 и больше, потому что она (ред. – инерция) раздавит всех. Президент Трамп это понимает», - объясняет Олег Стариков.

Как рассказывает эксперт, особых изменений на поле боя не будет, то есть тактические кризисы не перейдут в оперативно-тактические, оперативные и оперативно-стратегические, поэтому в военном плане стороны победить друг друга не смогут. Так что, констатирует он, агрессор свои задачи выполнить не сможет, как и Украина пока что, об этом говорил госсекретарь США Рубио, поэтому и идет война не за войну, а за мир.

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