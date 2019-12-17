Под Киевом на небольшой АЗС в Борисполе произошел скандал при участии секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка

Об этом сообщает «Информатор».

Так, следователи ГФС прибыли на объект с решением суда, которое разрешает провести обыск и изъять часть оборудования заправки, работа которой признана незаконной. Однако сразу же к ней съехались несколько десятков автомобилей и заблокировали подъезд для техники, которая должна была погрузить и вывезти бочки с бензином и газом.

Сами мужчины представились ветеранами АТО, которые защищают своего побратима. Среди них был и сам Годунок.

«Это рейдерский захват. Заправкой владеет ветеран АТО, который защищал наш город и страну на передовой. Тут бесплатно разливали топливо для волонтерских автомобилей, а теперь они хотят все закрыть и отжать. Почему? Потому что ветераны не будут давать им взятки, которые они требуют», - утверждает он.

Уточним, что документы на заправку журналистам не показали. В то же время в самой декларации Годунка указана некая АЗС в том же Борисполе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский делает визиты в разные регионы, где устраивал «разборы полетов» чиновников. Гарант Конституции требовал госслужащих увольняться, продавать свои автомобили и работать на людей, а не на себя.

Так, например, 10 июля на совещании в Борисполе разгорелся очередной скандал. Зеленский зачитал информацию о том, что член партии «Батькивщина», секретарь местного горсовета Ярослав Годунок был судим за разбой с нанесением тяжких телесных повреждений.

Тогда президент возмутился участию человека с криминальным прошлым в совещании, вследствие чего он попросил Годунка покинуть зал. Глава государства сказал ему фразу, которая уже ушла в народ и используется в мемах: «Вийди звідси, розбійник».

В конце заседания Зеленский вернулся к теме с Годунком, объявив, что позвонит главе СБУ Ивану Баканову по поводу этого депутата.

Известно, что до личной встречи Ярослав Годунок поддерживал Зеленского. В день второго тура, 21 апреля, депутат запостил в Facebook фото с избирательного участка с подписью: «Проголосовал за честного преЗЕдента».

Однако после перепалки в Борисполе он разочаровался в главе государства: «Зеленский продолжает заниматься шоу-бизнесом. Он думает, что вся страна — это «Квартал 95».

По словам секретаря горсовета, он планирует подать иск в отношении Зеленского о защите чести и достоинства.

Напомним, Богдан сцепился с депутатом Порошенко, скандал не утихает: сломанное ребро и ушибы головы.

Как сообщала Politeka, у Зеленского серьезные проблемы, приближается первый раскол «Слуги народа».

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