Подконтрольные России оккупационные подразделения "Л/ДНР" продолжают стрелять по позициям ВСУ на передовой

Об этом сегодня утром сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации военных, за минувшие сутки вдоль линии соприкосновения российско-террористические формирования "Л/ДНР" лишь один раз нарушили режим прекращения огня.

По позициям украинской армии коварный противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, штаб ООС зафиксировал вражеский обстрел в районе населенного пункта Троицкое, который находится в районе ответственности "Север".

К счастью, предыдущие сутки обошлись без потерь среди личного состава для украинской армии.

Уже от начала текущих суток российско-оккупационные войска "Л/ДНР" успели обстрелять наши позиции вблизи Невельского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь также не зафиксировано.

Ранее мы сообщали о том, что у террористов пополнение к "бригады 200". Отмечается, что на оккупированном Донбассе умер от болезни известный боевик "Пушкин".

Как сказано в сообщении, в понедельник, 16 декабря, умер уроженец Донецка Александр Сергеевич Морозов, известный под прозвищами "Мороз" и "Пушкин". Причиной смерти стала болезнь, но какая именно-не уточняется.

Также мы рассказывали о том, что на оккупированном российскими войсками Донбассе зафиксирована вспышка туберкулеза. Как пишут местные жители в социальных сетях, количество новых случаев заболевания туберкулезом среди оккупантов выросла якобы за обучение, которые проходили в начале декабря.

Медсестра, которая пожелала остаться анонимной, рассказала, что в большинстве поступили ранняя стадия болезни, но есть боевики и с открытой формой туберкулеза.

«Это немецкая палочка Коха распыляется натовскими беспилотниками», «Карма - неумолимая и неотвратимая!», – пишут в комментариях.

Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.

Как сообщала Politeka, молодого боевика "ДНР" отправили на концерт Кобзона.

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.