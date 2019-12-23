В ВСУ снова большие потери на передовой из-за вражеских обстрелов
Об этом традиционно в утренней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
По словам военных, за минувшие сутки подконтрольные Москве оккупационные формирования "Л/ДНР" восемь раз нарушали режим прекращения огня.
В пресс-центре штаба также отметили, что российские оккупанты били по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Больше всего обстрелов, а именно 5, было зафиксировано в зоне ответственности "Восток": рядом с Песками – из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Красногоровки – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.
Еще трижды российско-оккупационные формирования "Л/ДНР" нарушали режим прекращения огня в зоне ответственности "Север": неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи с Новгородским – минометы калибра 82 мм.
Увы, но в течение предыдущих суток не обошлось без потерь среди личного состава. Вследствие вражеских обстрелов из запрещенного вооружения один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения.
Уже от начала текущих суток российско-террористические формирования "Л/ДНР" огневой активности не проявляли. Потерь также не зафиксировано на фронте.
Ранее мы сообщали о том, что подконтрольный Москве террорист цинично расправился с бойцом ВСУ. По информации пресс-службы 28-й бригады, вражеский снайпер, прикрываясь ребенком, убил нашего Героя возле линии соприкосновения.
"Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя простить, нельзя простить. Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, что прячется за крохотной детской спиной", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.
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