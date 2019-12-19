Киев может передать РФ более 1100 человек

Украина и РФ могут провести большой обмен пленными, несмотря на то, что стороны в ТКГ не смогли договориться об окончательных списках

Об этом говорится в материале ВВС Украина.

Известно, что Киев и Москва, несмотря на существующие разногласия по окончательным спискам пленных, рассчитывают провести обмен до Нового года.

По словам главы государства Владимира Зеленского, в рамках первого этапа Украина хочет вернуть домой 72 человека. Во время следующего Киев рассчитывает на возвращение крымских татар, который незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

Издания, подконтрольные боевикам Донбасса, утверждали, что Киев и Москва якобы достигли договоренности об обмене пленными по формуле "53 на 88".

Как утверждают в СБУ, на неподконтрольных Украине территориях в плену сегодня находятся 227 граждан, еще 258 считаются пропавшими без вести.

Среди военных, которых боевики держат в плену и которые могут вернуться домой, можно отметить танкиста Богдана Пантюшенко. Оккупанты взяли его в плен еще зимой 2015 года под Донецком и осудили на 15 лет.

Более четырех лет в плену находятся бойцы 3-го полка спецназа Александр Кориньков и Сергей Глондар, которых взяли в плен под Дебальцево в 2015 году.

Помимо этого, в плену находятся бойцы 8-го полка спецназа Сергей Иванчук и Иван Деев, который боевики обвиняют в "террористической деятельности".

Также к 30 годам заключения оккупационная власть приговорила военнослужащего 30-й бригады ВСУ Владимира Воскобойника. В плену у боевиков находятся и представители медиа: с 2017 года - блогер Олег Галазюк, и журналист Станислав Асеев, которого приговорили к 15 годам заключения за "шпионаж".

По шпионажу также приговорены медсестра из Горловки Марина Чуйкова и Александр Тимофеев.

Что касается количества пленных, которых Украина может вернуть России, то ранее эта цифра была засекречена. Совсем недавно стало известно, что Киев может передать Москве не менее 1100 человек, причастных к военной агрессии РФ.

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