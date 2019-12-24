Полицейские на днях раскрыли убийство произошедшее еще летом этого года

Тело несчастной нашли рыбаки в реке Южный Буг 1 августа. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Труп был завернут в одеяло и связан веревкой с камнем.

Специалисты предположили, что погибшая находилась в воде более недели. Труп направили на экспертизу, началось следствие.

Личность женщины удалось установить при содействии СМИ. Подруга погибшей узнала серебряную цепочку с крестиком и кулоном, фото которого дали полицейские.

Выяснилось, что погибшая была родом из Львова, но последнее время жила в Николаевской области.

Как оказалось, женщина в 2017 году познакомилась с жителем села Сэбин (Новоодесский район) в санатории во Львовской области.

У обоих завязались отношения и тогда львовянка решила переехать к ухажеру, продав свое жилье.

Однако "жених" нигде не работал, поэтому женщине пришлось вернуться домой, чтобы заработать денег.

Тем временем мужчина начал жить с другой. Кроме того, он общался еще с несколькими женщинами, обещая жениться на жительнице Львова. Последняя 22 июля, купив свадебное платье, кольца и другую атрибутику поехала к горе-жениху.

Будущий муж встретил несчастную, однако домой не пригласил, ведь там находилась другая. Тогда мужчина решил поговорить с львовянкой и обсудить дальнейшую совместную жизнь. Оба купили спиртное пошли погулять и присели у обрыва.

По словам подозреваемого, женщина напилась, и пытаясь встать, упала с обрыва и потеряла сознание.

После чего жених покинул ее без сознания, пошел домой и лег спать. Проснувшись утром, он взял с собой веревку и одеяло. Далее мужчина вернулся на место трагедии, завернул потерпевшую, перетянул к реке, привязал к телу камень, положил в лодку, отвез на середину водоема и выбросил.

В момент этого женщина еще была жива, что показала экспертиза.

21 декабря суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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