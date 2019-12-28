В столице Сомали, Могадишо, произошел теракт, в результате погибло много людей

Более 90 человек погибли во время взрыва. Об этом сообщил член республиканского парламента Абдиризак Мохамед на своей странице в Твиттере, пишет Рoliteka.net.

Трагедия произошла из-за заминированного автомобиля.

По предварительным данным, погили: 73 гражданских, в том числе, четверо иностранцев, а также - 17 сотрудников полиции.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

В сети появились кадры с места события. На одном из обнародованных видео видны большие клубы дыма, поднимающиеся к небу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На фото запечатлели взорвавшийся искореженный автобус. А на других снимках - огненные клубы от взрыва.

Напомним, в июле этого года в портовом городе Кисмайо в Сомали прогремел мощный взрыв в фешенебельной гостинице «Хонда». После взрыва очевидцы услышали стрельбу.

На здание было организовано вооруженное нападение.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, принадлежащий к радиальной исламистской организации «Аш-Шабаб».

Также после мощного взрыва террористам удалось захватить здание роскошного отеля.

Стало известно, что сдетонировала легковушка, которая была начинена взрывчаткой.

Здание находилось под контролем исламистов. В результате теракта, погили примерно 10 человек.

Полицейский Исак подчеркнул, что на момент теракта в отеле было много людей.

Исламистская группировка «Аш-Шабаб» заявила об ответственности за теракт в отеле.

Ранее сообщалось, что в марте в столице Сомали Могадишо было крайне неспокойно.

Бомба взорвалась у Министерства труда и социальных дел, а потом произошла перестрелка:

«Перестрелка продолжалась какое-то время, после немного утихло», - говорилось в сообщении.

Известно, что сотрудники министерства убежали из здания после нападения.

Люди были невероятно напуганы, некоторые рисковали и передавали фото- и видеоинформацию с места событий в соцсетях.

Видео с места событий 29 декабря 2019 года:

Suicide-bomber driving a car laden with explosives detonates at #Mogadishu’s Ex-control Afgoye. Casualties of this horrific blast is yet to clarify. #Somalia. pic.twitter.com/BaHeG44zV2 — Bashiir Maxmud (@BashiirMaxmud) December 28, 2019

Напомним, мощный взрыв прогремел в столице, началась стрельба: первые подробности и кадры ада

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