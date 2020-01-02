Сильный пожар полностью уничтожил здание, в котором жили редкостные обезьяны

Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что трагедия произошла в Крефельдському немецком зоопарке, который расположен в земли Северный Рейн-Вестфалия.

В частности, на територии известного зоопарка полностью сгорел "Дом обезьян", в котором обитали редкие виды.

В этом помещении, площадь которого составляла более двух тысяч квадратных метров, проживали шимпанзе, игрунки и редкие калимантанские орангутани.

По информации местных СМИ, пожар мог возникнуть на территории зоопарка из-за фейерверков. Но правоохранители пока не подтвердили эту версию.

Как известно, "Дом обезьян" на территории зоопарка был создан еще в далеком 1975 году. Это помещение воспроизвело тропический климат для обитателей тропических лесов - летучих мышей, птиц, а также приматов.

Руководство заведения выразило благодарность неравнодушным людям за "многочисленные предложения помощи и попросил понять принятое решение не работать в трагический день.

Ранее мы также рассказывали о том, что на днях вечером в Киеве загорелась многоэтажка, в результате чего погибли двое людей.

Появились подробности смертельного пожара в жилом многоэтажном доме в Киеве, который состоялся 20 декабря на Виноградаре. Загорелась квартира с людьми на 9 этаже, в результате чего погибли два человека. Из дома спасатели смогли эвакуировать 15 человек из соседних квартир, которым угрожала опасность.

Также стало известно, что во время пожара были эвакуированы трое детей. Четыре человека были доставлены в больницу.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарноспасательной техники и 27 человек личного состава.

Напомним, появились новые детали адского пожара в отеле: «это притон», появилось жуткое видео.

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